Belediye, mezbahada da dezenfekte çalışmalarını tamamladı

Çorum Belediyesi Mezbaha tesisinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmasını tamamladı.

Çorum Belediyesi’nin koronavirüs tedbir çalışmaları kapsamında Çorum Belediyesi tarafından hizmete açılan mezbahada da dezenfekte çalışması yaptığını açıklayan Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, insanların gönül rahatlığıyla et alabileceğini kaydetti.

Hem hijyen açısından hem de teknolojik açıdan bölgenin en iyi mezbahasının Çorum’da olduğunun altını çizen Lemzi Çöplü, “İl ve ilçelerimizden gelen hayvanların kesiminden nakliyesine kadar her aşamasında hijyene önem veriyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın sağlığı için hem kent düzeyinde hem de tesislerimizde her türlü tedbiri aldık. Mezbahamızda de koronavirüs tedbiri kapsamında dezenfeksiyon işlemlerini tamamladık. Hemşehrilerimizin sağlığı açısından Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfekte ürünleri dışında herhangi bir madde kullanmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

