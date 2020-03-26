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Çöp kamyonları ve konteynırlar her gün yıkanıp dezenfekte ediyor

İHA

Çorum Belediyesi, evsel atıkları toplamak için kullandığı sıkıştırmalı çöp kamyonlarını her vardiya dönüşünde köpüklü su ile yıkıyor ve sonrasında da dezenfekte ediyor.

Çöp kamyonları ve konteynırlar her gün yıkanıp dezenfekte ediyor

Çorum Belediyesi, evsel atıkları toplamak için kullandığı sıkıştırmalı çöp kamyonlarını her vardiya dönüşünde köpüklü su ile yıkıyor ve sonrasında da dezenfekte ediyor.
Daha temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaların daha da yoğunlaştırıldığını vurguladı. Temizlik İşlerinin üç vardiya halinde 2427 sokak, 344 cadde ve 11 bulvarda çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdüğünü ifade eden Başkan Aşgın, “Evsel katı atıkları topluyor, cadde ve sokakları süpürüyor, vektörel mücadeleyi gerçekleştiriyor, çöp konteynırlarını düzenli olarak yıkıyoruz” dedi.
Katı atıkların düzenli olarak toplanmasının hem insan sağlığı açısından hem de çevre sağlığı açısından çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Günlük ortalama 230 bin 883 kg evsel atık topluyoruz. Tüm cadde ve sokakları 28 sıkıştırmalı çöp aracımızla en iyi ve doğru şekilde temizliyoruz. Evsel atıklardan bulaşabilecek mikroplar ve rahatsız edici kokulardan arındırmak için her vardiya sonrası göreve giden çöp kamyonlarını tepeden tırnağa Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkemizde yıkıyoruz. Bütün araçlarımızı yüksek yoğunluklu yağ çözücü ve su ile titizlikle temizleniyoruz. Koronavirüs önemleri kapsamında personelimizin sağlığını da düşünerek çalışma ortamlarını, servis araçlarını her gün dezenfekte ediyoruz. Ayrıca şehir merkezinde bulunan 16 bin 72 adet çöp konteynırın düzenli olarak yıkaması ve dezenfektesini gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.
Çorum’un temiz şehir imajını daha yukarılara taşımak için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un temiz şehir imajında Çorum halkının büyük katkısının olduğunu söyledi.
Çorum halkının temizlik konusunda çok titiz olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Vatandaşlarımızdan evsel katı atıkların alımlarının aksamaması için araçlarını çöp konteynırlarının önlerine park yapmamaları rica ediyoruz. Çöpleri çöp konteynırlarına çöp poşeti ile birlikte atmaları sağlığımız açısından çok önemli. Bunun üstesinden ancak aldığımız tedbirleri hep birlikte uygularsak gelebiliriz. Hep birlikte başaracağız. Bu çalışmalarımızı yaparken gönülden yapıyoruz. Ayrıca, gönülden bizlere destek veren hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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