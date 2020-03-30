Çorum'un Oyaca köyü, karantinaya alındı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-03-30 14:21:37



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