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ÇESOB Başkanı Gür; "Esnaf kredisinde yeni düzenleme yapıldı"

İHA

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ve Halk Bankası aracılığıyla esnafa verilecek olan 25 bin TL'lik kredide düzenlemeye gidildiğini ve hafta başından itibaren yeni düzenleme ile şartları tutan esnafların kredilerini kullanabileceklerini söyledi.

ÇESOB Başkanı Gür; "Esnaf kredisinde yeni düzenleme yapıldı"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ve Halk Bankası aracılığıyla esnafa verilecek olan 25 bin TL’lik kredide düzenlemeye gidildiğini ve hafta başından itibaren yeni düzenleme ile şartları tutan esnafların kredilerini kullanabileceklerini söyledi.
Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan tüm esnafın kredisine ek olarak 25 bin TL’lik krediyi yine Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden kullanabileceklerini vurgulayan Recep Gür, “Fakat daha önce Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden hiç kredi kullanmayan esnafımız da direk Halk Bankasına giderek bu krediden faydalanabileceklerdir” dedi.
Başkan Gür, kredinin 3 veya 6’şar aylık taksitler halinde 36’ay vadeye kadar kullanılabileceğini ifade ederken, ayrıca daha önce kullandığı kredi borcunu ötelemek isteyenlerin de Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine talepte bulunmaları gerektiğini dile getirdi.
ÇESOB Başkanı Recep Gür son olarak kredi için istenen gerekli evrakların da daha önce olduğu gibi yine Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından talep edileceğini sözlerine ekledi.

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