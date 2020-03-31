Çorum'un Fındıklı köyündeki karantinada 8'inci gün



Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/MECİTÖZÜ (Çorum), (DHA) - ÇORUM´un Mecitözü ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle yaşlı kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü, 8 gündür karantinada tutuluyor.

İstanbul´da yaşayan K.A. (82) isimli kadın, ailesiyle birlikte memleketi Çorum´un Mecitözü ilçesi Fındıklı köyüne geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan yaşlı kadın, yakınları tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. K.A.'nın burada yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Hastanede uygulanan tedaviye rağmen K.A., hayatını kaybetti. Fındıklı köyü ise 24 Mart günü itibarıyla karantinaya alındı. 13 haneli, yaklaşık 25 kişinin yaşadığı köyün girişi, jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatıldı. Ekipler, köyün girişinde güvenlik önlemi alırken, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. DHA-Genel Türkiye-Çorum / Mecitözü Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-03-31 10:13:23



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