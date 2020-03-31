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AK Parti yaşlılar için seferber oldu

İHA

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sınırlama getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oldu.

AK Parti yaşlılar için seferber oldu

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca sınırlama getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oldu.
AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, il genelinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları telefonla arayarak istek ve taleplerini dinledi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde bulunan 65 yaş üzeri değerli büyüklerimizi arayarak, Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Onların istek ve taleplerini dinleyerek tek tek not aldık. Bize gelen talepleri bugünden itibaren yönetim kurulumuzda karşılamaya başladık. Devletimizde büyüklerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olmuş durumda. Hep beraber el ele vererek bu zor günlerinde üstesinden geleceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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