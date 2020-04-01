Çorum'da 2 köyde karantina sürüyor



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da koronavirüs salgını nedeniyle 2 köyde, karantina uygulaması devam ediyor.

İstanbul'dan geçen hafta yakınlarının ziyaretinden dönen Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde oturan kadın, rahatsızlanınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan kadın tedaviye alınırken, köy ise karantinaya alındı. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde ekipler, sağlık taraması gerçekleştiriyor. Jandarma da anonslarla vatandaşları dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.

Oyaca Köyü Muhtarı İkbal Kemeç, "Köyümüz 3 gün önce alınan kararla karantinaya alındı. Jandarma köyümüze gelerek giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık ekipleri köyümüzde sağlık kontrolleri yapıyor" dedi.

Öte yandan koronavirüsten yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği Mecitözü ilçesine bağlı Fındıklı köyüde 9 gündür karantina altında tutuluyor. 13 haneli yaklaşık 25 kişinin yaşadığı köyün girişi jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatılırken, ekipler köye giriş ve çıkışa izin vermiyor.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-04-01 15:02:09



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