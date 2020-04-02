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Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi

DHA

Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM´da trafik ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor. Kente gelen sürücü ve araçlarındakilerin ateşi ölçülüyor.
Ülke genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler artırılırken, Çorum'da da trafik ve sağlık ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Önemli geçiş güzergahı olan, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ÇorumSamsun yolunda denetim yapan polis, jandarma ve sağlık ekipleri, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor. Sağlık ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolculara salgına karşı uyulması gereken kuralları hatırlatarak, gittikleri yerde evlerde kalmaları uyarısında bulunuyor. Ekipler, kente girenleri ise kayıt altına alıyor. Yolda denetimleri görüntüleyen basın mensuplarına da ateş ölçümü yapıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-04-02 14:49:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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