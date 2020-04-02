Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM´da trafik ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor. Kente gelen sürücü ve araçlarındakilerin ateşi ölçülüyor.

Ülke genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler artırılırken, Çorum'da da trafik ve sağlık ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Önemli geçiş güzergahı olan, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ÇorumSamsun yolunda denetim yapan polis, jandarma ve sağlık ekipleri, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor. Sağlık ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolculara salgına karşı uyulması gereken kuralları hatırlatarak, gittikleri yerde evlerde kalmaları uyarısında bulunuyor. Ekipler, kente girenleri ise kayıt altına alıyor. Yolda denetimleri görüntüleyen basın mensuplarına da ateş ölçümü yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-04-02 14:49:24



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