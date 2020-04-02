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Hitit Üniversitesi yerli yazılımla uzaktan eğitim modülü geliştirdi Yeni geliştirilen modül öğrenciler ve akademisyenlerin hizmetine sunuldu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Kendi yazılımını kullanan birkaç üniversiteden biriyiz”

İHA

Hitit Üniversitesi yeni Korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine kendi imkanlarıyla uzaktan eğitim modülü geliştirdi.

Hitit Üniversitesi yerli yazılımla uzaktan eğitim modülü geliştirdi Yeni geliştirilen modül öğrenciler ve akademisyenlerin hizmetine sunuldu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Kendi yazılımını kullanan birkaç üniversiteden biriyiz”

Hitit Üniversitesi yeni Korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine kendi imkanlarıyla uzaktan eğitim modülü geliştirdi.
Salgın nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitim yazılımlarını yada kullanım lisanslarını satın almak durumunda kalırken Hitit Üniversitesi ise Öğrenci İşleri ile Bilgi İşlem daireleri uzmanlarınca iki hafta gibi kısa sürede oldukça etkin bir uzaktan eğitim yazılımını akademisyen ve öğrencilerinin kullanımına sundu.
Hitit Üniversitesi böylelikle hem eğitim ve öğretimde aksamanın önüne geçerken hem de mevcut dijital altyapısı ve insan kaynaklarını etkin bir şekilde değerlendirerek üniversite adına önemli bir maliyet kaleminde tasarruf edilmiş oldu.

'Öğrenciler aşina oldukları bir platformda uzaktan eğitime devam ediyorlar'
Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklama da, “Öğrencilerimizin örgün eğitim boyunca kullanageldikleri Hitit Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (HUBİS) platformu üzerinden, 30 Mart 2020 tarihi itibarıyla kullanıma açılan uzaktan eğitim modülü üniversite dışı destek alınmaksızın, tamamen üniversitenin yazılım ekibi tarafından hazırlandı. Modül sayesinde, tüm dersler asenkron (eşzamanlı olmayan) nitelikte sunulduğu gibi sınıf öğretimde gerekli olan çeşitli ders materyallerinin paylaşımı yapılabilmekte, öğrencilerin ders performanslarını arttırmak üzere ödev, sunum, alıştırma ve benzeri sınıf aktiviteleri gerçekleştirilebilmektedir. Aynı şekilde, üniversitenin bulut sistemi sayesinde öğretim elamanlarımızın video, görüntü ve ses dosyası paylaşımı da sorunsuz bir biçimde yapılabilmektedir. Kullanıcıların, uzaktan eğitimde önemli olan içerik yönetimi ve iletişim ihtiyaçlarını gidermek üzere interaktif iletişim imkanı sunan HUBİS Uzaktan Eğitim modülünde bu amaçla geliştirilmiş mesajlaşma platformunu bulunmaktadır. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı Ömer Çırak yönetiminde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nafi Cesur Programcı İsmail Hakkı Üngan, Programcı Selman Gedik, Mühendis Onur Öztürk, Sistem Mühendisi Emre Ambarkütükoğlu ile Ağ ve Sistem Yöneticisi Yunus Kömürcü tarafından geliştirilen modül sayesinde, öğrenciler, derslerini rahatlıkla bulundukları yerden takip etmeye başladı” ifadelerine yer verildi.

'Öğrencilerimize kolaylıklar sunmak için teknik ekibimiz ile çalışmaya devam ediyoruz'
Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Çırak, bu sistemin yükseköğretim ve öğrenciler açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
Söz konusu sistemin, dışarıdan teknik bir destek alınmadan ve ilave bir kaynak kullanılmadan hazırlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Çırak, "Kısa sürede, HUBİS sistemi üzerinde yazılım modülleri hazırlanmış ve entegrasyon çalışmaları tamamlamış bulunmaktadır. Bu yeni süreçte, eğitim modüllerinin kullanımıyla ilgili teknik doküman ve video materyalleri öğrencilerimize sanal sınıf ortamında sunulmaktadır. Hitit Üniversitesi olarak bu zorlu süreçte öğrencilerimize kolaylıklar sunmak için teknik ekibimiz ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tamamen üniversitemize ait olan HUBİS sistemimizle sürece çok çabuk adapte olabildiğimiz için büyük mutluluk duymaktayız" dedi.

'Rektör Prof. Dr. Öztürk: Kendi yazılımını kullanan birkaç üniversiteden biriyiz'
Hitit Üniversitesi’nin yeni Korona virüs salgınına karşı gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uyguladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, bu süreçte eğitimöğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıkların en kısa sürede tamamlandığını vurguladı.
Hitit Üniversitesi’nin kendi kaynaklarını kullanarak yoğun ve özverili bir çalışma sonucunda uzaktan eğitim modülünü hazırladığı belirten Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Yazılım ekibimiz kısa bir süre içerisinde çok yönlü ve geliştirilebilir bir modül hazırladı. Birçok üniversite için ciddi maliyet kalemine dönüşen, akademisyen ve öğrencilerinin kullanımına sunmakta zorlandıkları uzaktan eğitim yazılımlarıyla süreci yönetmeye çalışırken, Üniversitemiz uzaktan eğitimde kendi yazılımını kullanan nadir üniversitelerden biri olarak bu süreci çok başarılı bir şekilde yürütmektedir. Herhangi bir yazılım veya donanım altyapısı harcaması yapmadan, kendi öz imkanlarımızı kullanarak öğrencilerimize destek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Süreci baştan sona büyük bir titizlikle ve başarıyla yöneten Öğrenci İşleri Dairesi ve Bilgi İşlem Dairesi ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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