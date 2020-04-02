Çorum’da bir daha köy karantinaya alındı

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.



Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da, “İlimiz Sungurlu ilçesi Oyaca köyü ve Mecitözü ilçesi Fındıklı köyünden sonra; ilimiz Laçin İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin 02.04.2020 tarihli ve 2020/08 nolu kararıyla Laçin ilçemize bağlı Çamlıpınar köyünün 03.04.2020 tarihinden itibaren 14 (on dört) gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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