AK Parti milletvekili Kavuncu’dan “Bizbize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan “Bizbize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek oldu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona salgınının bütün coğrafyalarda etkisini göstererek adeta dünyayı esir aldığını hatırlatan milletvekili Erol Kavuncu, yaşadığımız bu süreçte devletimizin başlangıçtan itibaren bilim insanlarının yol göstericiliğinde bütün kurum ve kurullarıyla seferberlik ruhuyla her türlü tedbiri aldığını ve her zaman olduğu gibi ‘’kerim devlet’’ vasfıyla maddi, manevi bütün imkanlarını seferber ettiğinin altını çizdi.

Güçlü devletimizin desteği, aziz milletimizin dayanışması her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Kavuncu, “Zira, 21. yüzyılın Ensar devleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti, 21. yüzyılın Ensar milleti de asil, necip Türk milletidir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' temasıyla, başlattıkları milli dayanışma kampanyasına her Türk vatandaşı gibi bizde aziz milletimizin temsilcisi olarak gönülden destek veriyoruz. Bu kapsamda, yaşadığımız bu süreçte ekonomik anlamda olumsuz etkilenen kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafifletilmesine katkı olmak üzere maaşımızı bağışlıyoruz. Gün bugün, saat bu saattir, vakit Ensar olma vaktidir. Yaşadığımız bu zorlu süreçte, gerek devletimiz, gerek sivil toplum kuruluşlarımız ve gerekse fert fert bizler, yardım ve destek faaliyetlerimizi, zamana yayarak ve artırarak devam ettireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

