İskilip Belediyesi “Korona virüs”ün defi için kurban kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İskilip Belediyesi “Korona virüs”ün defi için kurban kesti

İHA

İskilip Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd19) salgınının defi için kurban kesti.

İskilip Belediyesi “Korona virüs”ün defi için kurban kesti

İskilip Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd19) salgınının defi için kurban kesti.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ülkemizin Koronavirüs salgınından biran önce kurtulmak ve ilçenin virüsten uzak kalması için kurban kestirdiklerini söyledi.
Başkan Sülük, “Yüce Allah’tan niyazımız bu hastalığı tez zamanda yok etsin. Cenabı Allah bu beladan ilçemizi, ülkemizi ve tüm insanlığı korusun”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sungurlu'da giriş ve çıkışlarda kontroller artırıldı
YEREL HABERLER Sungurlu'da giriş ve çıkışlarda kontroller artırıldı
Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti
YEREL HABERLER Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti
Osmancık’ta su faturalarına koronavirüs ertelemesi
YEREL HABERLER Osmancık’ta su faturalarına koronavirüs ertelemesi
(Görüntülü) Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastaneden kaçan koronavirüs hastası ...
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
YEREL HABERLER Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
AK Parti milletvekili Kavuncu’dan “Bizbize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek
YEREL HABERLER AK Parti milletvekili Kavuncu’dan “Bizbize Yeteriz ...
Çorum'un Oğuz köyü de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum'un Oğuz köyü de karantinaya alındı
Çorum’da karantinaya alınan köy sayısı 4'e yükseldi
YEREL HABERLER Çorum’da karantinaya alınan köy sayısı 4'e yükseldi
Çorum’da bir daha köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum’da bir daha köy karantinaya alındı
Çorum'da 1 köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum'da 1 köy daha karantinaya alındı
Hitit Üniversitesi yerli yazılımla uzaktan eğitim modülü geliştirdi Yeni geliştirilen modül öğrenciler ve akademisyenlerin hizmetine sunuldu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Kendi yazılımını kullanan birkaç üniversiteden biriyiz”
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi yerli yazılımla uzaktan eğitim ...
Başkan Aşgın’dan sağlık çalışanlarına meyve jesti
YEREL HABERLER Başkan Aşgın’dan sağlık çalışanlarına meyve jesti
Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
YEREL HABERLER Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Çorum belediyesi asfalt sezonunu açtı
YEREL HABERLER Çorum belediyesi asfalt sezonunu açtı
Çorum Belediyesi 5,5 Milyon lira ödeme gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi 5,5 Milyon lira ödeme gerçekleştirdi
Çorum Valiliği’nden “Korona virüs” açıklaması
YEREL HABERLER Çorum Valiliği’nden “Korona virüs” açıklaması
ÇESOB Birliğin kapısını sağlık çalışanlarına açtı
YEREL HABERLER ÇESOB Birliğin kapısını sağlık çalışanlarına açtı
(Görüntülü) Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' ...
80 yaşındaki Mustafa amca bin lira bağış yaptı
YEREL HABERLER 80 yaşındaki Mustafa amca bin lira bağış yaptı
Çorum Valiliği: 497 koronavirüs testinin 29'u pozitif, 1 can kaybı var
YEREL HABERLER Çorum Valiliği: 497 koronavirüs testinin 29'u ...
Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi
YEREL HABERLER Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi
İskilip MYO öğrencileri maske ve eldiven dağıttı
YEREL HABERLER İskilip MYO öğrencileri maske ve eldiven dağıttı
Kan bağışlarına “Korona virüs” darbesi Salgın nedeniyle kan bağışı oranlarında büyük bir düşüş yaşanıyor Acil kan ihtiyacı bulunmamasına rağmen bu düşüş devam ettiği takdirde önümüzdeki süreçte kan stoklarında sorun yaşanacağı ifade ediliyor
YEREL HABERLER Kan bağışlarına “Korona virüs” darbesi Salgın ...
Sürücülere “Korona virüs” denetimi
YEREL HABERLER Sürücülere “Korona virüs” denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X