İskilip Belediyesi “Korona virüs”ün defi için kurban kesti

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İskilip Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd19) salgınının defi için kurban kesti.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ülkemizin Koronavirüs salgınından biran önce kurtulmak ve ilçenin virüsten uzak kalması için kurban kestirdiklerini söyledi.

Başkan Sülük, “Yüce Allah’tan niyazımız bu hastalığı tez zamanda yok etsin. Cenabı Allah bu beladan ilçemizi, ülkemizi ve tüm insanlığı korusun”dedi.

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