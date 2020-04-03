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Protokol üyeleri kan bağışı için seferber oldu

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışlarını olumsuz yönde etkilemesinin ardından Çorum'daki protokol üyeleri de harekete geçti.

Protokol üyeleri kan bağışı için seferber oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışlarını olumsuz yönde etkilemesinin ardından Çorum’daki protokol üyeleri de harekete geçti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Korona virüs salgını nedeniyle Kızılay’ın kan stoklarında büyük bir azalma olduğunu öğrendiklerini dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çorumlu hemşehrilerimizi evlerine davet ediyoruz. Herkes evde kalsın diyoruz. Bu nedenle Kızılay’da kan verme oranları ve stoklarında ciddi düşüşler olduğu bize iletildi. Evde kalan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün seferberlik günü, elimizden gelen her türlü desteği kurumlarımıza vermemiz gerekiyor. Kızılay’da bizim en güzide kurumlarımızdan bir tanesi. Kan bağışına ihtiyaç var. Zabıtamızın 153 numaralı hattını arayan hemşehrilerimizi evinden alıyoruz. Kan merkezine getiriyoruz. Kanlarını bağışladıktan sonra teşekkür ederek evlerine bırakıyoruz” dedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Ağca ve Röktür Öztürk ile birlikte kan bağışında bulunduklarını hatırlatan Aşgın, herkesi Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet etti.
Evde kal çağrısını yineleyen Başkan Aşgın, “Evde kalmaya devam ediyoruz. Evde hayat var. Sadece kan verdikten sonra evlerimize dönüyoruz. Biz Çorum halkının sağlıklı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim tek ricamız evde kalınlar sağlıkla kalınlar” dedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca da, Korona virüs ile mücadele kapsamında kan vererek katkı sağlamak hem de toplumdaki farkındalığı artırmak adına bağışta bulunduklarını söyledi.
Gerek adliye binasında, gerek il merkezindeki cezaevi infaz kurumlarında Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm hijyen, dezenfektasyon önlemlerinin alındığını açıklayan Başsavcı Ağca, “Ceza infaz kurumlarımızı hem bakanlığımız hemde kendi aldığımız tedbirlerle minimalize edildiğini, cezaevinde dezenfektasyon tedbirleri sıkı şekilde uygulandı.İl Sağlık Müdürlüğümüzün katkısıyla hastane sevk işlemleri yerinde yapılarak cezaevlerinden çıkışlar önlendi. Yasalaşması muhtemel olan infaz indirimi ile ilgili de ön çalışmalarımızı yapma başladık. Hem cezaevinde kalanlar hem de kalanlar müsterih olsunlar. Teklif yasalaştığında gerekli çalışmalar ivedilikle yapılacak” şeklinde konuştu.
Kızılay’ın çağrısına uyarak insani bir görevi yerine getirmek için Kızılay’a geldiklerini dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, “Zor bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Bu tür dönemlerde daha fazla kan ihtiyacı olması söz konusu olabilir ancak paniklemeye gerek yok. Sağlıklı olan vatandaşlarımızın ilk ve öncelikli olarak evde kalmaları önceliğimiz” dedi.
Üniversite gençliğine de seslenen Rektör Öztürk, “Hastalık emaresi gözükmese bile bu dönemde evde kalmayı sabırla sürdürürlerse inşallah bu zorlu süreci çok rahat ve sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Lütfen evde kalın. Sağlıklı olanlarda en yakın Kızılay’a giderek insani görevini yerine getirsin. Böylelikle ihtiyaç halinde vatandaşlarımıza yardımcı olalım. Kızılay’ın da her zaman olduğu gibi bu zor dönemde yüklendiği yük artıyor. Kızılay çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. En kısa sürede bu zor zamanları aşarak daha güzel bir ülke daha sağlıklı bir toplum ve güzel yarınlara hep beraber kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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