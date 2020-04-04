Polis, yasağa uymayan ayakkabı boyacısı kardeşleri, evlerine götürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da sokağa çıkma yasağına uymayan yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşler, polis tarafından evlerine götürüldü.

Kent merkezinde polis ekipleri, sokağa çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yaptı. Eğri Dere Sokak üzerinde yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşleri fark eden polis, uyarılarda bulundu. Ekipler, çocukları alarak evlerine götürdü.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-04-04 14:08:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.