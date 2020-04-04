Kargı'da TOKİ 1 ve TOKİ 2. etapları karantinaya alındı

Çorum'un Kargı ilçesinde Korona virüs ile tedbirleri kapsamında TOKİ 1 ve TOKİ 2. etapları karantinaya alındı.

Kargı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 04.04.2020 tarihli kararınca alınan tedbirler kapsamında ilçemize bağlı TOKİ 1 ve TOKİ 2. etapları 4 Nisan 2020 tarihi ve 16.00 saati itibariyle 14 gün karantina altına alınmasına, 14 gün karantina süresince TOKİ konutlarına giriş çıkışların ilgili kolluk kuvvetlerince kontrollü bir şekilde sağlanmasına, TOKİ sınırları içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarına, karantina amaçlı evde takip kurallarına riayet etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbarlara yapılacak olan yerinde tespitlerin Toplum Sağlığı Merkezi ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılmasına, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymayanlar hakkında ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince yasal işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.

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