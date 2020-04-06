78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli "evde kal" çağrısı

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Çorum'da 78 yaşındaki Mehmet Özbey, yazdığı şiirle vatandaşlara “evde kalın” çağrısında bulundu.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra binlerce insanın ölümüne neden olan korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de evde kal çağrıları yapılıyor. Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Gökçedoğan köyünde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Özbey de yazdığı “2020 yılında görülen virüs hastalığına deyişlerim” şiiriyle 'evde kalın' çağrısında bulundu. 7 kıtadan oluşan şiirini seslendiren Özbey, bunu sosyal medyada da paylaştı.

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