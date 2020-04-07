Sungurlu'da ihtiyaç sahiplerine yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sungurlu'da ihtiyaç sahiplerine yardım

İHA

Sungurlu'da ihtiyaç sahiplerine yardım

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde hayırseverler tarafından ulaştırılan yardım kolileri belirlenen ailelere teslim edilmeye başlandı.
Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, titizlik ve itinayla yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek yardım kolilerini teslim ettiler. Mahalle bazında dağıtımın yapılacağını belirten ekipler ilk olarak Akçay ve Bahçelievler mahallelerinden başladıklarını, bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşana kadar tüm mahallelerde dağıtım yapılacağını belirtiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisler sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Polisler sokak hayvanlarını besledi
Sungurlu’da ATT’ler için yüz koruyucu siperlikleri ürettiler
YEREL HABERLER Sungurlu’da ATT’ler için yüz koruyucu siperlikleri ...
Roma dönemine ait taş sütuna jandarmaya satmaya kalkıştı
YEREL HABERLER Roma dönemine ait taş sütuna jandarmaya satmaya ...
Çorum’da bir köyde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Çorum’da bir köyde karantina kaldırıldı
(Görüntülü) Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve ...
Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' ...
Çorum'da Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yeni düzenleme
YEREL HABERLER Çorum'da Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yeni ...
78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli "evde kal" çağrısı
YEREL HABERLER 78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli "evde kal" çağrısı
Başkan Aşgın pazar düzenlemelerini denetledi
YEREL HABERLER Başkan Aşgın pazar düzenlemelerini denetledi
Milletvekili Kavuncu’dan kan bağışı
YEREL HABERLER Milletvekili Kavuncu’dan kan bağışı
Başkan Aşgın’dan temizlik işleri personeline moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Aşgın’dan temizlik işleri personeline moral ...
Ticaret İl Müdürlüğü sağlık ve temizlik ürünü satan firmaları denetimi
YEREL HABERLER Ticaret İl Müdürlüğü sağlık ve temizlik ürünü satan ...
Korona virüs salgınına karşı izole olanlara “Ruh Sağlığı” uyarısı
YEREL HABERLER Korona virüs salgınına karşı izole olanlara “Ruh ...
(Görüntülü) Çorum'da bariyerle kapatılan pazar yerlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çorum'da bariyerle kapatılan pazar ...
Kızılay’dan 120 gıda yardım paketi
YEREL HABERLER Kızılay’dan 120 gıda yardım paketi
İskilip’te sürücülere sıkı denetim
YEREL HABERLER İskilip’te sürücülere sıkı denetim
Çorum'da bariyerle kapatılan pazar yerlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER Çorum'da bariyerle kapatılan pazar yerlerinde sıkı ...
Beton bariyere çarpan araç ikiye bölündü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Beton bariyere çarpan araç ikiye bölündü: 4 yaralı
Balkondan düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen genç yaralandı
Uğurludağ’da 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde maaş ödemesi
YEREL HABERLER Uğurludağ’da 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde maaş ...
Ahlatcı’dan video konferanslı toplantı
YEREL HABERLER Ahlatcı’dan video konferanslı toplantı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X