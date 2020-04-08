Çorum'da PTT önünde 'sosyal mesafeli' sıra

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - ÇORUM'da, ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000'er liralık desteği almak isteyenler, PTT şubeleri önlerinde sosyal mesafeye uyarak sıraya girdi.<br>Çorum´da 1000'er liralık yardımı almak isteyenler, PTT şubelerine gitmeyi sürdürüyor. Gazi Caddesi'ndeki PTT şubesi önünde bekleyenler, sıraya girdi. Polis, sosyal mesafeye için vatandaşları uyardı. Görevliler, bekleyenleri 5'erli sıraya soktu. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-04-08 15:41:18<br>
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