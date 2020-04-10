Çorum'da 1 köy daha karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yusuf ÇINAR/KARGI (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Çorum Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilköy köyünün, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı. Açıklamada, "Karantina süresince köye giriş ve çıkışlar kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacaktır" denildi. <br>Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Bekişler, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Oğuz köyleri ile Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınmıştı. DHA-Genel Türkiye-Çorum / Kargı Yusuf ÇINAR<br>2020-04-10 10:03:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.