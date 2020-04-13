Havuza düşen çocuk kurtarılamadı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde evlerinin bahçesinde bulunan havuza düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Gülderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaledere İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Hayrunnisa Körpe, dün akşam saatlerinde evin bahçesinde oynarken havuza düştü. Yakınları tarafından havuzdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan minik kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik kızın cansız bedeni otopsi için morga alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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