Osmancık’ta Koronavirüse karşı dezenfekte tüneli

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Çorum’un Osmancık ilçesinde yeni tip Koronavirüsle (Covid19) mücadele kapsamında belediye binası girişine "dezenfeksiyon tüneli" konuldu. Belediye başkanı Ahmet Gelgör ve başkan yardımcısı Kadir Eskiadam, dezenfeksiyon tünelinden geçerek test etti.

Belediye girişine konulan dezenfeksiyon tüneli ilgili görselleri sosyal medya hesabından bir not ile paylaşan Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, birlikte başaracağız diyerek “Vatandaşlarımızın koranavirüse karşı tedbirli olmaları amacıyla Belediye binası önünde dezenfekte tüneli konuldu. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. BirlikteBaşaracağız” ifadelerini kullandı.

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