Çorum Belediyesi maske üretimini artıracak

Çorum Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında başladığı maske üretiminde kapasiteyi artırdı.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında her vatandaşın kullanması gereken maskeleri, Çorum Belediyesi ekipleri Buhara Kültür Merkezi’nde üretmeye başladı. Maske üretimi yapan makineyi tedarik eden Çorum Belediyesi, hijyen kurallarına uyarak günde 5000 maskenin kumaşını dikime hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Çorum Başkan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu mücadeleye her geçen gün yeni uygulamalar ekliyoruz. Birkaç haftadır araştırdığımız bir maske üretim makinesini bugün itibariyle şehrimize kazandırmış olduk. Şehrimize hayırlı olsun. Makinemiz, saatte 1500 maske kumaşını dikime hazır hale getirme kapasitesine sahip. Şu an bizim dikim kapasitemiz 5 bin olduğu için günlük 5 bin maske üretimiyle işe başladık. Ama süreç içerisinde bu kumaşların dikimi konusunda sivil toplum örgütleri ile gönüllüleri devreye sokarak bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Biz dur durak bilmeden çalışıyoruz; hemşehrilerimizden tek isteğimiz evlerinde kalmaları. Bize güvensinler ve tedbirlere uysunlar.” dedi.

