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AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Sağlık çalışanlarına olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak hak ettikleri saygıyı göstererek ödeyebileceğimize inanıyoruz”

İHA

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Sağlık çalışanlarına olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak hak ettikleri saygıyı göstererek ödeyebileceğimize inanıyoruz”

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, karşı karşıya oldukları türlü zorluklara rağmen, insan hayatının kutsallığını her şeyin üzerinde görerek fedakarca hizmet eden hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları için şahsımın da imza sahibi olduğu “Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Engellenmesine Dair Kanun Teklifinin” Türkiye Büyük Millet Meclis’inde kabul edildiğini söyledi.
TBMM’de kabul edilen kanun ile kamu kurumlarında görev yapan personele karşı, görevleri sebebiyle işlenen suçlar için tayin edilecek cezalar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarımıza karşı görevleri sebebiyle işlenirse; cezaların yarı oranında artırılarak uygulanması ve verilen hapis cezasının ertelenmemesi ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasının kabul edilerek yasalaştığını dile getiren milletvekili Kavuncu, “Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak hak ettikleri saygıyı göstererek ödeyebileceğimize inanıyoruz. Canımızı, sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyor, 83 milyon tek yürek olarak milletçe birlikte kuvvetli olduğumuza, içinde bulunduğumuz süreçten de el ele vererek daha da güçlenerek çıkacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

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