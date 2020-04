Çorum'da Belediyenin oluşturduğu “Gönül Kapısı” hizmete girdi

Çorum Belediyesi, vatandaşın 7 gün 24 saat sorun, öneri ve taleplerinin kesintisiz olarak alınabilmesi amacıyla iletişim hattı kurdu.

Daha önce Kentli Servisi adıyla hizmet veren ve “Gönül Kapısı” olarak ismi değiştirilen belediyenin dışa açılan yüzü olan merkez, Alo 153 çağrı merkezi, 333 0 333 numaralı sesli yanıt, şahsen, ebelediye ve mail ortamında yapılan istek ve şikayetlerin çözüme kavuşturulması noktasında hizmet veriyor. Tüm bu hizmetlere bir yenisi daha eklenerek, whatsapp hattı da oluşturuldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gönül Kapısında incelemelerde bulundu. Çorum halkının Belediyeyle ilgili istek ve taleplerini en hızlı ve en kolay şekilde ulaştırabilmeleri amacıyla whatsapp hattını da kurduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Bugün itibariyle yeni bir hizmeti daha başlatıyoruz. Hemşehrilerimiz “0501 100 1919” numaralı hattan her türlü istek, öneri, eleştiri ve memnuniyetlerini bizlere 7 gün 24 saat ulaştırabilirler.” dedi.

Görevli personelin yaklaşık bir aydan beri bu konuda eğitimler aldığını dile getiren Başkan Aşgın, “Bizim kapımız hemşehrilerimize 7 gün 24 saat açık. Whatsapp hattı bunu daha da güçlendirecek. Gönül kapımızı her zamankinden daha fazla hemşehrilerimiz için açacağız. Biz hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Onların bizlere ulaşması için evlerinden çıkmasına artık gerek yok. Whatsapp hattımızdan her türlü öneri, düşünce ve tavsiyelerini çok rahatlıkla bizlere iletebilirler. Yazılı, fotoğraflı ve görüntülü talep ve şikâyetler neticelendirildikten sonra operatör üzerinden talepte bulunan kişiye geri bildirimde bulunacak. Onlar evde kalmaya devam etsinler. Biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

