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AK Parti grubundan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf ahlatcı; “Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız”

İHA

Çorum'da AK Parti İl Genel Meclisi grubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına destek verdi.

AK Parti grubundan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf ahlatcı; “Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız”

Çorum’da AK Parti İl Genel Meclisi grubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına destek verdi.
AK Parti İl Genel Meclisi’nin olağanüstü toplantısı İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali Evlüce, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ve İl Genel Meclis üyelerinin katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Toplantıda İl Genel Meclis grubu üyeleri tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek verme kararı alındı.
Ülkenin içinden geçtiği zor günlerin dayanışma ve yardımlaşma duygularını harekete geçirerek aşılacağına yürekten inandığını belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız, inşallah. Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı verdiğimiz mücadeleden de hep birlikte galip çıkacağız" dedi.
Milli Dayanışma Kampanyasına verdikleri desteklerden dolayı AK Parti grubuna teşekkür eden Yusuf Ahlatcı, “İl Genel Meclis Başkanımız Osman Günay 3 oturum parasını ve AK Parti İl Genel Meclis üyelerimiz bir oturum parasını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” adlı milli dayanışma kampanyasına katkıda bulundukları için teşekkür ederim” diye konuştu.
Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Ahlatcı, “Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatarak, yakın olduğuna inandığım büyüklerimize ve küçüklerimize sarılacağımız günler için sosyal mesafemizi arttırıp çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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