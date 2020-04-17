Çorum’da bir köyün daha karantinası kaldırıldı

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Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyünde korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, “Kargı İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 02.04.2020 tarihli ve 2020/042 sayılı kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alınan İlimiz Kargı İlçesi Oğuz Köyümüzün karantina süresi dolmuş olup, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığından, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16.04.2020 tarihli ve 2020/048 nolu kararıyla 17.04.2020 tarih ve saat 08.00 itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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