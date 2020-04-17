Başkan Şahiner'den sağlık çalışanlarına jest

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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçe merkezinde ve köylerinde aktif olarak faaliyet gösteren aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık personelleri için içerisinde dezenfektan, tek kullanımlık maske ve siperlik maskenin bulunan çantalar hazırlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, merkez ve köylerdeki aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek, hazırlanan çantaları teslim etti.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in bu zorlu süreçte yanlarında olmasından memnun olduklarını ifade eden sağlık personeli, teşekkürlerini ilettiler.

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