Minibüsün çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü

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<br>Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Sungurlu ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletteki 3 kişi yaşamını yitirdi.<br>Kaza, dün gece saatlerinde SungurluKırıkkale yolunda meydana geldi. Sinan Demir yönetimindeki 19 AD 325 plakalı minibüs, aynı yöne giden sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Motosiklet tarlaya savrulurken, minibüs de yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada, motosikletteki Yasin Batak (29), Ramazan Kondu (31) ve Yaşar Karaman (55) olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Sinan Demir ise yaralandı.<br>İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Demir, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri Sungurlu Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-04-18 11:21:26<br>

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