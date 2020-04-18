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Çorum´da sabaha karşı '20 Somalili' alarmı

DHA

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da sabaha karşı çevre yolunda bekleyen 20 Somalili, polisi harekete geçirdi. Bayburt İl Göç İdaresi'nden verilen izinle yola çıktıkları ancak büyükşehirlere giriş yasağı nedeniyle Çorum'da otobüsten indikleri ortaya çıkan grup, gitmek istedikleri Ankara'ya özel izin ile gönderilecek.  Çevre yolundaki Buhara Kavşağı'nda sabaha karşı kalabalık bir grup gören sürücüler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Somali uyruklu 20 kişinin, Ankara´ya gitmek için Bayburt'tan, İl Göç İdaresi'nce verilen izin belgeleriyle yola...

Çorum´da sabaha karşı '20 Somalili' alarmı

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da sabaha karşı çevre yolunda bekleyen 20 Somalili, polisi harekete geçirdi. Bayburt İl Göç İdaresi'nden verilen izinle yola çıktıkları ancak büyükşehirlere giriş yasağı nedeniyle Çorum'da otobüsten indikleri ortaya çıkan grup, gitmek istedikleri Ankara'ya özel izin ile gönderilecek. <br>Çevre yolundaki Buhara Kavşağı'nda sabaha karşı kalabalık bir grup gören sürücüler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Somali uyruklu 20 kişinin, Ankara´ya gitmek için Bayburt'tan, İl Göç İdaresi'nce verilen izin belgeleriyle yola çıktığını, büyükşehirlere araç girişçıkışının yasak olması nedeniyle Çorum´da otobüsten indiklerini saptadı. 20 Somalili, otogara götürüldü. Burada işlemleri yapılan Somalililer, daha sonra özel izin ile Ankara´ya gönderilecek. <br>Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olağanüstü bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Gerekli izin belgeleri mevcut. Ankara´ya gitmeleri için yardımcı olacağız. Sıkıntılı ya da olağandışı bir durum yok" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-04-18 14:27:41<br>

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