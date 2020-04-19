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(Görüntülü) Acil tıp teknisyeni, bitki toplamak için evden çıkan ailesini ihbar etti

DHA

Acil tıp teknisyeni, bitki toplamak için evden çıkan ailesini ihbar etti ÇORUM 'da acil tıp teknisyeni Ali Baki Eke (24), koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uymayarak komşularıyla birlikte bitki toplamak için evden çıkan ailesini, kolluk kuvvetlerine ihbar etti. Genç teknisyen ailesini ihbar ettiğini, çektiği görüntüyle, sosyal medyadan duyurdu. Kentte, özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyen olarak görev yapan  Ali Baki Eke, Osmancık ilçesinde yaşayan ailesinin, komşularıyla birlikte bitki toplamak için kırsal alana gittiğini öğrendi. Eke, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' ve...

(Görüntülü) Acil tıp teknisyeni, bitki toplamak için evden çıkan ailesini ihbar etti

<br>Acil tıp teknisyeni, bitki toplamak için evden çıkan ailesini ihbar etti<br>ÇORUM 'da acil tıp teknisyeni Ali Baki Eke (24), koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uymayarak komşularıyla birlikte bitki toplamak için evden çıkan ailesini, kolluk kuvvetlerine ihbar etti. Genç teknisyen ailesini ihbar ettiğini, çektiği görüntüyle, sosyal medyadan duyurdu.<br>Kentte, özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyen olarak görev yapan  Ali Baki Eke, Osmancık ilçesinde yaşayan ailesinin, komşularıyla birlikte bitki toplamak için kırsal alana gittiğini öğrendi. Eke, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' ve 'sosyal mesafe' çağrılarına uymadığı gerekçesiyle aile bireylerini uyardı. Uyarılarının dikkate alınmaması üzerine Eke, jandarma, polis ve Belediye Zabıta Amirliği'ni arayarak, ailesini ihbar etti. Genç teknisyen ailesini ihbar etmesine ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Eke'nin "Tüm Kolluk Kuvvetlerine çağrımdır. Yasağı delen kendi annem babam dahil olsa ihbar ederim. Ateş düştüğü yeri yakar yarın pişman olacağımız hareketlerinden lütfen kaçınalım zorunlu olmadıkça evlerimizde kalalım" yazılı notu, sosyal medyada beğeni topladı.<br>Paylaştığı görüntüde evde kal çağrısında bulunan Ali Baki Eke, "Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs pandemisi hala devam etmektedir. Devletimizin aldığı tedbirler 'Evde Kalın"' çağrılarına rağmen insanların şuursuzca, bilinçsizce dışarıda gezmelerini hala anlamıyorum. Bugün kendi ailemi, dışarıya çıktıkları için tüm kolluk kuvvetlerini arayarak şikâyette bulundum. İnsanların, tüm vatandaşların bu tedbirlere neden uymadıklarını hala anlamış değilim. Alınan tedbirler, evde kalın çağrıları tüm insanlığın sağlığı için. Lütfen evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum <br>2020-04-19 22:56:55<br>

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