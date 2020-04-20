Ailesini ihbar eden sağlık çalışanı Sağlık Bakanı Koca’ya seslendi İhbar nedeniyle ailesiyle arası açılan Acil Tıp Teknisyeni Ali Baki Eke: “Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ailesini ihbar eden sağlık çalışanı Sağlık Bakanı Koca’ya seslendi İhbar nedeniyle ailesiyle arası açılan Acil Tıp Teknisyeni Ali Baki Eke: “Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın”

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde "evde kal" çağrılarına uymayan ailesini ihbar eden genç teknisyenin ailesiyle arası bozuldu. Genç teknisyen bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenirken, "Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın" dedi.

Ailesini ihbar eden sağlık çalışanı Sağlık Bakanı Koca’ya seslendi İhbar nedeniyle ailesiyle arası açılan Acil Tıp Teknisyeni Ali Baki Eke: “Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın”

Çorum’un Osmancık ilçesinde “evde kal” çağrılarına uymayan ailesini ihbar eden genç teknisyenin ailesiyle arası bozuldu. Genç teknisyen bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenirken, “Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın” dedi.
Osmancık ilçesinde Sağlık Bakanlığının “evde kal” çağrılarına uymayan ailesini ihbar eden genç teknisyenin ailesiyle arası bozuldu. Çocuklarının bu hareketine kızan ailesi Acil Tıp Teknisyeni Ali Baki Eke’ye küstü. Ailesiyle dünden itibaren iletişim kuramayan Eke, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın” dedi.
Çorum’da özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyen olarak görev yapan Ali Baki Eke, Osmancık’ta yaşayan ailesini ‘Evde Kal’ çağrılarına uymadığı gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine ihbar etti. 24 yaşındaki genç teknisyen ailesini ihbar etmesinin ardından anne ve babası çocuklarına küserek bir daha telefon ile aramalarına cevap vermedi. Bu gelişmelerin ardından genç teknisyen Ali Baki, annesi Rukiye ve babası Sakin Eke’yi telefonla defalarca aradı. Telefon aramalarına yanıt vermeyen ailesi dolayısıyla genç teknisyen çözümü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenmekte buldu.
Çektiği video ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kendisini ailesiyle barıştırmasını dileyen Ali Baki, “Sayın Sağlık Bakanım Fahrettin Koca, tüm evde kalın çağrılarına rağmen insanların evden çıkmamaları konusundaki uyarılara rağmen bugün ailemin ilçemizde bulunan dağlık bir bir mevkiye ot toplamak için gideceklerini öğrendim.

“Hain evlat ilan edildim”
Tüm uyarılarıma rağmen engel olamadım ve kolluk kuvvetlerini aramak mecburiyetinde kaldım. Yaptığımın doğru bir şey olduğunu düşünüyorum ve arkasında duruyorum. Sonucunda ise ailemle aram bozuldu tüm aramalarıma rağmen ailemden geri bir dönüş alamadım.
Birçok insan tarafından hain evlat ilan edildim. Tekrardan yaptığımın doğru bir şey olduğunu düşünüyorum ve arkasında duruyorum. Bu konuda da sizden yardım istiyorum, lütfen ailemle aramı barıştırın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Acil tıp teknisyeni, bitki toplamak için evden çıkan ailesini ihbar etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Acil tıp teknisyeni, bitki toplamak için ...
Acil tıp teknisyeni, bitki toplamak için evden çıkan ailesini ihbar etti
YEREL HABERLER Acil tıp teknisyeni, bitki toplamak için evden çıkan ...
Çorum Belediyesi koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Çorum Belediyesi'nden karantinaya alınanlara hediye
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi'nden karantinaya alınanlara hediye
Sağlık çalışanı 'Evde Kal' çağrısına uymayan ailesini ihbar etti
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı 'Evde Kal' çağrısına uymayan ailesini ...
Arabistan’dan getirilen vatandaş karantina sürecini anlattı: "Ülkemle gurur duyuyorum" Satış ve Pazarlama Direktörü Uluç Aklar, karantina günlerinin çok iyi geçtiğini belirtti
YEREL HABERLER Arabistan’dan getirilen vatandaş karantina sürecini ...
Karantina altına alınan apartmanın etrafı baştan aşağı yıkandı İlçede ilk kez korona virüs vakasının görülmesinin ardından İskilip Belediyesi apartmanın bulunduğu sokağı ve bölgedeki araçları dezenfekte etti Yapılan çalışmaları karantina altında kalan vatandaşlar meraklı gözlerle izledi
YEREL HABERLER Karantina altına alınan apartmanın etrafı baştan ...
Çorum Valiliğinden Somalili mültecilerle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Çorum Valiliğinden Somalili mültecilerle ilgili ...
Ahlatcı’dan sağlıkçı ve güvenlik güçlerine moral ziyareti
YEREL HABERLER Ahlatcı’dan sağlıkçı ve güvenlik güçlerine moral ...
Çorum’da bir köyün daha karantinası kaldırıldı
YEREL HABERLER Çorum’da bir köyün daha karantinası kaldırıldı
300 saatlik kamera görüntüsü hırsızları yakalattı
YEREL HABERLER 300 saatlik kamera görüntüsü hırsızları yakalattı
(Görüntülü) Çorum'daki yurtlarda kalan 315 kişinin karantinaları sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çorum'daki yurtlarda kalan 315 kişinin ...
Çorum'da göçmen alarmı İnsan hayatı hiçe sayılarak gece sokağa terk edilen göçmenler Korana virüs tedbirleri hiçe sayılarak Çorum’a gönderilen Somalililerin bir kısmı otele yerleştirilirken, bir kısmı Ankara’ya gönderildi Çevre yoluna mültecileri bırakan aracın plakası tespit edildi
YEREL HABERLER Çorum'da göçmen alarmı İnsan hayatı hiçe sayılarak ...
Çorum'daki yurtlarda kalan 315 kişinin karantinaları sürüyor
YEREL HABERLER Çorum'daki yurtlarda kalan 315 kişinin karantinaları ...
(Görüntülü) Çorum'a gelen 20 Somalili, polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çorum'a gelen 20 Somalili, polisi ...
Çorum´da sabaha karşı '20 Somalili' alarmı
YEREL HABERLER Çorum´da sabaha karşı '20 Somalili' alarmı
Skolyoz hastası Özkan, ameliyat olmayı bekliyor
YEREL HABERLER Skolyoz hastası Özkan, ameliyat olmayı bekliyor
Minibüsün çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü
Çorum’da akıllara durgunluk veren olay 20 yabancı uyruklu şahıs Çevre yolunda terk edildi Malatya’dan geldiklerini iddia eden şahısların üzerinden Bayburt Valiliği’nin izin kağıdı çıktı
YEREL HABERLER Çorum’da akıllara durgunluk veren olay 20 yabancı ...
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 ölü
YEREL HABERLER Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X