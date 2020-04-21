Çorumlular, evde kalmadı

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına yeterince uyulmadığı gözlendi. Kentin cadde ve sokaklarındaki kalabalık dikkat çekti. <br>Ülke genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, evde kalınması çağrıları yapılırken, Çorum sokakları, bugün kalabalığıyla dikkat çekti. Şehrin en işlek noktaları olan Gazi ve İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok yerde yaya yoğunluğu gözlendi. Polis ekipleri de sık sık yaptığı anonslarla zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Bazı kişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü. En çok kalabalık ise banka önlerinde gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-04-21 12:11:04<br>

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