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Çorum'da Belediye, 50 bin çiçeği toprakla buluşturuyor

İHA

Çorum Belediyesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinden sonra Saat Kulesi çevresini de rengarenk çiçeklerle donattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Saat Kulesi çevresine kadife ve petunyadan oluşan çiçekler dikti.

Çorum'da Belediye, 50 bin çiçeği toprakla buluşturuyor

Çorum Belediyesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinden sonra Saat Kulesi çevresini de rengarenk çiçeklerle donattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Saat Kulesi çevresine kadife ve petunyadan oluşan çiçekler dikti.
'Koranavirüs ile mücadele çalışmalarımız dünyanın merkezini çiçeklerle donatmamıza engel değil' diyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bahar ayları ile birlikte Çorum genelinde 200 bin çiçek dikimi hedeflediklerini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu sayıyı 50 bine düşürdüklerini ifade etti.
Çiçek dikimi çalışmalarına sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla ilk olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinden başladıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, “Hastane bahçesinden sonra Saat Kulesi civarında da çiçek dikim çalışmalarımızı tamamladık.” dedi.

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