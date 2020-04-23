Çorum'da, sağlık çalışanlarından moral dansı

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM´da, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, moral için hastanede dans etti. Sağlıkçıların dansı, sosyal medyada ilgi gördü. <br>Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görevli sağlık çalışanları, kendileri ile koronavirüs tedavisi gören hastalara moral olması için müzik eşliğinde dans etti. Özel koruyucu kıyafetleri ile dans eden sağlıkçıların görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-04-23 11:30:14<br>

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