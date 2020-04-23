Ahlatcı’dan örnek davranış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahlatcı’dan örnek davranış

İHA

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Habip Gökçe'nin ailesini ziyaret etti.

Ahlatcı’dan örnek davranış

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Habip Gökçe’nin ailesini ziyaret etti.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile Gökçe ailesini ziyaret eden Ahlatcı, şehit Gökçe’nin kızı 5 yaşındaki Miray’ın bayramını kutladı. Şehit çocuğuyla yakından ilgilenen Ahlatcı ve Ceylan, daha sonra çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 23 Nisan’ın, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu, aydınlık bir geleceğin çağrısı olduğunu belirterek, “Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, gelecekte ulusları yönetecek ve yönlendirecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi gayesiyle dünya barışına katkısı göz ardı edilmemelidir” dedi. Bu özel günde özel bir ziyarette bulunduklarını dile getiren Ahlatcı, “Bu bayramı şehidimizin bize emaneti olan Miray kızımızla kutluyoruz. Başta Miray kızımız olmak üzere tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, “Bu vatan için emek harcayabilirsiniz, vakit harcayabilirsiniz, paranızdan, servetinizden vazgeçebilirsiniz. Bunlar fedakârlıktır. Lakin bu vatan için canından vazgeçebilmek fedakârlıkların en büyüğüdür. Bu nedenle şehitlerimize olan borcumuzu ödememize imkân yoktur. Geride kalan aileleri de bize bıraktıkları mirastır. Emanetlerine sahip çıkmak da boynumuzun borcudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek ...
Bakan Soylu şehit kızının bayramını kutladı Şehit Habip Gökçe’nin kızı Miray ile telefonda görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; “Sevgili babanın istediğinden çok daha üst bir seviyede evlat olarak karşısına çıkacaksın” Şehit kızı Miray Gökçe: “Tamam Sayın Bakanım, söz veriyorum”
YEREL HABERLER Bakan Soylu şehit kızının bayramını kutladı Şehit ...
Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması Belediye bandosu eşliğinde müziklerle eğlenen çocuklar şiirler okudular Karantinadaki vatandaşlarda çocukların coşkusuna ortak oldular
YEREL HABERLER Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram ...
23 Nisan’da doğan öğrenciye sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER 23 Nisan’da doğan öğrenciye sürpriz doğum günü
Belediye kontrolsüz girişi önlemek için yolu kapattı
YEREL HABERLER Belediye kontrolsüz girişi önlemek için yolu kapattı
Çorum'da, sağlık çalışanlarından moral dansı
YEREL HABERLER Çorum'da, sağlık çalışanlarından moral dansı
Belediye bayrak ve balonlar dağıttı
YEREL HABERLER Belediye bayrak ve balonlar dağıttı
Sungurlu'da 23 Nisan kutlamaları
YEREL HABERLER Sungurlu'da 23 Nisan kutlamaları
Sungurlu'lu belediyesi'nden bahar temizliği
YEREL HABERLER Sungurlu'lu belediyesi'nden bahar temizliği
Kargı'da 23 Nisan kutlamaları
YEREL HABERLER Kargı'da 23 Nisan kutlamaları
Başkan Şahiner belediye personelini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Şahiner belediye personelini unutmadı
Sungurlu'da fırın, market ve imalathaneler denetlendi
YEREL HABERLER Sungurlu'da fırın, market ve imalathaneler denetlendi
Sungurlu’da vefa destek ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sungurlu’da vefa destek ekipleri çalışmalarını ...
Köylülerden örnek davranış Yağmur ve şükür duası için kestikleri kurbanları Gıda Bankası’na bağışladılar
YEREL HABERLER Köylülerden örnek davranış Yağmur ve şükür duası için ...
Nenehatun ortaokulu yıkılıyor
YEREL HABERLER Nenehatun ortaokulu yıkılıyor
Çorum'da cenaze defin işlemleri ücretsiz yapılacak
YEREL HABERLER Çorum'da cenaze defin işlemleri ücretsiz yapılacak
Milletvekili Ceylan, belediye başkanı ve parti teşkilat başkanlarıyla istişarede bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Ceylan, belediye başkanı ve parti ...
Çorum Belediyesi'nden online satranç turnuvası
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi'nden online satranç turnuvası
Hayırsever firma sahibi her gün 150 ekmek bağışlayacak
YEREL HABERLER Hayırsever firma sahibi her gün 150 ekmek ...
Çorum'da Belediye, 50 bin çiçeği toprakla buluşturuyor
YEREL HABERLER Çorum'da Belediye, 50 bin çiçeği toprakla ...
Başkan Sülük esnaflarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sülük esnaflarla bir araya geldi
(Görüntülü) Çorum'da 'evde kal? çağrılarına rağmen sokaklar doldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çorum'da 'evde kal? çağrılarına rağmen ...
Çorumlular, evde kalmadı
YEREL HABERLER Çorumlular, evde kalmadı
(Görüntülü) 'Dünyanın en dar sokağı'nda sosyal mesafe korunuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Dünyanın en dar sokağı'nda sosyal mesafe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X