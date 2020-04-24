Çorum'da balkonlarda coşkulu kutlama

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM´da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı vatandaşlar tarafından evlerin balkonlarında coşkuyla kutlandı. <br>Çorum'da belediye bandosu 'Ölürüm Türkiyem' türküsünü söyleyerek cadde ve sokakları gezdi. Vatandaşlar balkonlarından bandoya alkışlarla tempo tuttu. Cemilbey Caddesinde yerel sanatçı Özcan Serpinli ise evinin balkonundan mini bir konser verdi. Saat 21.00´de ise balkonlardaki vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-04-24 00:15:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.