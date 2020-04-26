Çorum’da fırınlar denetlendi Denetimlerde hijyen ve gramaj kontrol edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çorum’da fırınlar denetlendi Denetimlerde hijyen ve gramaj kontrol edildi

İHA

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Çorum Belediyesi7ne fırınlara yönelik denetimlerini artırdı.

Çorum’da fırınlar denetlendi Denetimlerde hijyen ve gramaj kontrol edildi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Çorum Belediyesi7ne fırınlara yönelik denetimlerini artırdı.
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat başkanlığında Zabıta Müdürü Fatih Sak ve ekipler tarafından yapılan denetimlerde fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.
Pide, simit ve ekmek fırınlarında periyodik olarak denetimler yaptıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, Ramazan ayı ile birlikte bu denetimleri sıklaştırdıklarını ifade etti.
Çorum’da faaliyet gösteren 70 ekmek ve 103 pide ve simit fırınının tamamında hijyen ve gramaj denetimlerini tamamladıklarının altını çizen İsmail Yağbat, “Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bu 173 fırınımızda tekrardan hijyen ve gramaj denetimlerine başladık. Yaptığımız denetimlerde halkımızın sağlıklı ve uygun gramajlı pide, ekmek ve simit tüketebilmesi için varsa eksiklikler konusunda fırıncılarımızı uyardık, daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattık. Hemşehrilerimizin sağlıkla ve güvenle ekmek tüketmeleri bizim en hassas olduğumuz konulardan biri. Bu sebeple gerekli şartları taşımayan fırınlar için yasal işlem neyi gerektiriyorsa istisnasız uygulayacağız" dedi.
Bugün yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını, bu nedenle de tüm fırıncı esnafına teşekkür ettiğini belirten Yağbat, “Vatandaşlarımız, ekmek ve pidede hijyen, gramaj hususlarında herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda lütfen 153 Alo Zabıta ve 0 501 100 19 19 Gönül Kapısı whatsapp hattımıza bildirsinler. Biz ramazan ayı boyunca denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtardan köylülere ücretsiz dezenfektan seti
YEREL HABERLER Muhtardan köylülere ücretsiz dezenfektan seti
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Çorum'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
YEREL HABERLER Çorum'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
Başkan Aşgın semt pazarlarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aşgın semt pazarlarını inceledi
Şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi
YEREL HABERLER Şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi
Ülkü Ocakları’ndan 200 aileye iftar yemeği
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları’ndan 200 aileye iftar yemeği
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
YEREL HABERLER Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Osmancık’ta pide satışında sosyal mesafeye uyuluyor
YEREL HABERLER Osmancık’ta pide satışında sosyal mesafeye uyuluyor
Çorum Bakkallar Odası Başkanı Şanal; "Zimen geleneği yaşatılmalı"
YEREL HABERLER Çorum Bakkallar Odası Başkanı Şanal; "Zimen geleneği ...
Oğuzlar’da sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Oğuzlar’da sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Çorum Belediyesi’nden ücretsiz deneme kitabı
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi’nden ücretsiz deneme kitabı
Çorum’dan kısa kısa
YEREL HABERLER Çorum’dan kısa kısa
(Görüntülü) Çorum'da balkonlarda coşkulu kutlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çorum'da balkonlarda coşkulu kutlama
Çorum'da balkonlarda coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Çorum'da balkonlarda coşkulu kutlama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X