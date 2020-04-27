Çorum'da polisten PTT şubesi önünde sosyal mesafe uyarısı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

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<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM´da, PTT şubesi önünde kuyrukta bekleyenlere polis ekipleri tarafından sosyal mesafeye uymaları uyarısı yapıldı. <br>Çorum'da Gazi Caddesi üzerindeki PTT şubesine gelen vatandaşlar, kuyruklar oluşturdu. Görevliler ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Sosyal mesafe kuralına göre sırada bekleyenler, PTT şubesinde işlemlerini gerçekleştirdi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-04-27 15:18:51<br>

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