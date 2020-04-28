26 günlük yoğun bakımın ardından, alkışlarla servise çıkarıldı

Boğaz ve eklem ağrıları olan kişi hastaneye gitmeli mi?

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<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, koronavirüs tedavisi gören hasta, 26 gün sonra alkışlarla yoğun bakım ünitesinden servise alındı.<br>Kronik rahatsızlıkları bulunan erkek hastanın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde 2 Nisan´da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağır olan hasta, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 26 gün sonra yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlanan hasta, servise çıkarıldı. Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla servise alınan ve bir süre gözetim altında tutulacak olan hastanın, daha sonra taburcu edileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-04-28 17:15:11<br>

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