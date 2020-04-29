Karantinası biten Hatice Kübra’dan duygulandıran açıklama Ailesiyle birlikte kaldığı yurdu cennete benzeten minik Hatice Kübra, çalışanlara tatil istedi Karantinası biterek memleketine dönen minik Kübra Hatice; “Bence burası cennet diyebilirim”

Suudi Arabistan’dan gelerek korona virüs tedbirleri kapsamında ailesiyle birlikte Çorum’da karantinaya alınan 8 yaşındaki Hatice Kübra Aysabur, evine uğurlandı. Karantina süresinde doğum günü sürprizi de yapılan Minik Hatice Kübra, burada çalışanlar için tatil istedi.

Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilerek karantina altında tutulan ve burada sürpriz bir şekilde doğum günü kutlanan Hatice Kübra'nın da gözlem süresi sona erdi. İskilipli Atıf Hoca Yurdunda karantinada bulunan minik kız, Çorum’a veda ederken de sözleriyle duygulandırdı. Kaldığı yurdu cennete benzeten ve görev yapan tüm personele tatil isteyen Hatice Kübra, ayrıca evde kal çağrısı da yaptı.



"Bence buradakilerin bir tane tatil hakkı olmalı"

Çorum’da günlerinin güzel geçtiğini ve hiç sıkılmadığını dile getiren Hatice Kübra, “Burada güzel hizmetler aldık. Yemeğimizi getirdiler. Doğum günü partisi yaptılar. Bence buradakilerin bir tane tatil hakkı olmalı. Çünkü bizim için çalışıyorlar. Eğer burada kalsaydım, burada çalışsaydım buradaki insanlara hep oyuncaklar hediye ederdim” dedi.



“Burası cennet diyebilirim”

Karantina altındayken kendisi için yapılan sürpriz doğum günü kutlaması karşısında duyduğu mutluluğu da anlatan Hatice Kübra, “23 Nisan partisi de harikaydı. O kadar güzel ki burası. Çocuk bayramı bile çok güzeldi. Doğum günümde pastalar geldi. Sürpriz partiydi. Doğum günüm o kadar güzeldi ki kitap hediyesi aldım. Bebek aldım. Bence burası cennet diyebilirim” ifadelerini kullandı.

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