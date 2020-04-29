Arifegazili'de 6 ev karantinaya alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde 6 evin karantinaya alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bin 400 kişinin ikamet ettiği köyde bir vatandaşın yapılan Covid19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kişinin ve ailesinin temasta bulunduğu ve toplam 31 kişinin ikamet ettiği 6 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Karantina süresince evlere giriş çıkışların yapılmayacağı ve ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.