Pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin kurtarıldı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binada pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu caddesi Koçak apartmanı 1. katında pencere ile önündeki korkuluk camı arasına sıkışan güvercini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla güvercini kurtardı, kuş daha sonra bırakıldı.

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