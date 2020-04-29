Sungurlu’da giriş ve çıkışlarda kontroller devam ediyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan denetimler devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan Koronavirüs salgının ardından tüm yurtta olduğu gibi Sungurlu'da da tedbirler en üst düzeye çıkarılırken ilçenin girişçıkışları da kontrol altına alındı. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan, Karadenizi İç Anadolu'ya bağlayan ilçede SungurluÇorum yol güzergahlarında Koronavirüs denetimi yapıldı. İlçe Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak uyması gerekenleri anlatıyorlar.

Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin ilçenin giriş ve çıkışlarındaki uygulamalarının devam edeceği bildirildi.

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