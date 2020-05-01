Çorum'da apartman dairesinden 4 kamyon çöp çıktı

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<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, koku üzerine girilen apartman dairesinden 4 kamyon çöp ve atık malzeme çıktı. <br>Bahçelievler Mahallesi´nde, Nilgün Ö. ve annesi Gülşen Ö.'nün yaşadığı apartman dairesinden yayılan koku üzerine bina sakinleri, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, eve girdiklerinde çöp ve atık eşya yığınlarıyla karşılaştı. Torba, poşet ve çuvallara doldurulan çöp ve atık eşyalar, belediye görevlileri tarafında 4 kamyona yüklenerek, götürüldü. Ev sahibi anne-kız hakkında ise işlem yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-05-01 09:50:35<br>

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