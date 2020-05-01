Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Çorum’un İskilip ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeni Camiinin bahçesinde çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi gören vatandaşlar İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirdi. Kedinin kurtulduğunu gören mahalle sakinleri derin bir nefes alırken, kediyi kurtaran ekiplere de teşekkür etti.

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