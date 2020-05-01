Kaymakam Ataman denetim noktasını ziyaret etti

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Sungurlu Kaymakam vekili Yunus Ataman, ilçenin girişinde faaliyete geçirilen denetim noktasını ziyaret etti.

Sungurlu ilçe girişinin aynı zamanda ilinde giriş noktasını teşkil ettiğini ve bu sebeple bu denetim noktasının planlandığını ifade eden Kaymakam Ataman, il dışından gelen tüm araçların gerekli denetimden geçirildikten sonra geçişinin sağlandığını, salgının engellenmesi noktasında gereken tüm tedbirlerin alındığını ve titizlikle uygulandığını kaydetti.

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