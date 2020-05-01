Çorum Valisi Toprak, traktörle tarla sürdü

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<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM Valisi Mustafa Toprak, ziyarete gittiği köyde çiftçilerle sohbet edip, traktöre binerek, tarla sürdü.<br>Vali Mustafa Toprak, beraberindeki Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile merkeze bağlı Deliler köyünü ziyaret etti. Tarım arazilerinde inceleme yapıp, çiftçilerle sohbet eden Vali Toprak, traktöre binerek, tarla sürdü. Mısır ekimi yapılan tarlada traktör kullanan Vali Toprak, çiftçilerden bilgiler aldı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-05-01 12:55:48<br>

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