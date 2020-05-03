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Ahlatcı'nın esnaf ziyaretleri sürüyor

İHA

Ahlatcı'nın esnaf ziyaretleri sürüyor

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
AK Parti İl Başkan Yardımcı Murat Günay ile Ulu Cami ve çevresindeki ldükkanları ziyaret eden İl Başkanı Ahlatcı, hem çarşı esnafı hem de yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.
Fırsat buldukları her anı değerlendirip Çorumlularla bir araya geldiklerini dile getiren Ahlatcı, "Virüs salgını nedeniyle dünya zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçten ülkenin bel kemiği olan esnafımız ve ekonomimizin en az zararla atlatmasını önemsiyoruz. Koronavirüs salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için devletimiz tüm kurumlarıyla seferber olmuş durumda. Bununla ilgili her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Ayrıca ülke olarak tarihi mücadele verdiğimiz bugünlerde toplumun her kesiminden tam destek görmek hepimiz için gurur verici. Bir ve beraber bu süreci atlatacağız" dedi.
Mübarek Ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşarken virüs salgını nedeniyle de mahzun olduklarını dile getiren Ahlatcı, “Bu Ramazan’da iftar ve sahur sofralarında buluşamayacak, teravih namazlarında birlikte saf tutamayacak olmanın hüznünü yaşıyoruz. Allah’ın izniyle en kısa sürede bugünleri geride bırakacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

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