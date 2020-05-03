Abbasoğlu konağı aile eğitim merkezi olarak hizmet verecek

Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi, müstakil binasında Çorumlulara daha iyi ve kaliteli hizmet verecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Eski Karakol Binası olarak da bilinen Abbasoğlu konağında Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile birlikte incelemelerde bulundu. Çorum Belediyesi tarafından kamulaştırıldıktan sonra restore edilen konak, bundan böyle Aile Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek. Sosyal Belediyecilikte örnek olan Çorum Belediyesinin, Aile Eğitim Merkezini müstakil bir binaya kavuşturacağını belirten Başkan Aşgın, konakta bireysel danışmanlıklar ve grup terapileri yapılması için gerekli bölümlerin planlandığını, sağlıklı beslenme, psikolojik destek, aile danışmanlığı, pedagojik destek konularında uzman personelle daha kaliteli hizmet vereceklerini vurguladı.

Konaktaki çalışmalarda artık son aşamaya gelindiğini ifade eden Başkan Aşgın “Yeni bir hizmeti daha hemşehrilerimize sunuyoruz. Aile Eğitim Merkezimizde tüm aile bireyleri danışmanlık hizmetlerini daha iyi alabilecek. Aile Eğitim Merkezimiz bundan sonra 4 diyetisyen, 2 psikolog, 2 sosyolog ve 1 pedagog olmak üzere 9 uzman personelimizle müstakil binasında hemşehrilerimize hizmet verecek. İnşallah koronavirüs tedbirleri sonrası merkezimizi en kısa sürede hizmete açacağız.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.