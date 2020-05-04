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<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, TIR'la çarpışan cipteki sürücü Bekir (72) ile eşi Şehriye Özdemir (64) yaralandı. Kaza yerinde toplananlar ise sosyal mesafe kuralına uymayıp, ekiplerin çalışmalarını izledi. <br>Kaza, saat 12.30 sıralarında, çevre yolu Buharaevler kavşağında meydana geldi. Hasan Karaca´nın kullandığı 06 GA 3671 plakalı TIR ile Bekir Özdemir yönetimindeki 19 BK 877 plakalı cip çarpıştı. Kazada cip sürücüsü ile eşi Şehriye Özdemir, yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Özdemir çifti, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.<br>Öte yandan kaza sonrası çevrede toplananların, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, ekiplerin çalışmalarını izlediği görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-05-04 14:10:55<br>

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